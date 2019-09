Colonnese: "Napoli troppo fragile dietro. Gli azzurri non sono all'altezza di Inter e Juve"

Nella trasmissione ''Tutti Convocati" in onda su Radio 24 è intervenuto Ciccio Colonnese, ex giocatore dell'Inter che in merito alla lotta scudetto ha dichiarato: "Domenica prossima sarà sfida scudetto tra Inter e Juventus, il primato neroazzurro è del tutto meritato. Il Napoli di Ancelotti è una squadra che crea tantissimo, ma a livello difensivo è troppo fragile. In questo momento non vedo gli azzurri alla pari di Inter e Juve per quanto concerne la lotta per il campionato"