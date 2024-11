Come mettere in difficoltà l'Inter? Conte: “Non aspetteremo pugni da sparring partner”

vedi letture

Tanti i temi trattati da Antonio Conte, allenatore del Napoli, a due giorni dalla gara contro l'Inter in conferenza stampa. Tra questi alcuni aspetti tattici sulla partita di domenica.

Cosa dovete fare per mettere in difficoltà l'Inter?

"Dobbiamo giocare la partita, poi è inevitabile, se pensi di andare lì a fare da sparring partner ad aspettare i cazzotti non è questa la nostra idea. Andremo a misurarci anche con i nostri valori, cercheremo di fare la partita e quello su cui stiamo lavorando perché penso che questo sia al di là del risultato l'aspetto più giusto per continuare a crescere".