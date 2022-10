Come si ferma Kvaratskhelia? Schreuder: "Di squadra, il mio Ajax deve lavorare così"

Cosa pensa di Khvicha Kvaratskhelia? Come fermarlo? Risponde Alfred Schreuder, allenatore dell'Ajax, alla vigilia del match di Champions League

Cosa pensa di Khvicha Kvaratskhelia? Come fermarlo? Risponde Alfred Schreuder, allenatore dell'Ajax, alla vigilia del match di Champions League: “Molto forte, sta facendo molto bene, Dobbiamo stopparlo come squadra e cercheremo di arginarlo con tutta la fase difensiva della squadra. E' molto forte con la palla e insieme a Zielinski sulla sinistra. Dobbiamo difendere di squadra e non come singolo giocatore”.