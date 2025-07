Video Come stanno Buongiorno e Gilmour? Conte in conferenza svela condizioni e tempi di recupero

vedi letture

Alessandro Buongiorno e Billy Gilmour non si stanno allenando insieme al resto del gruppo a causa di alcuni problemi fisici. Le ultime sulle condizioni del difensore ex Torino e del centrocampista scozzese arrivano direttamente da Antonio Conte in conferenza stampa: "Buongiorno ha avuto un'operazione, ci auguriamo che nel giro di tre settimane possa tornare disponibile e Gilmour ha finito con noi poi ha fatto due gare con la nazionale ed ha accusato qualche problema agli adduttori e stiamo cercando di monitorare bene la situazione, è inutile forzare all'inizio e si va a curare. Sono tutti importanti quelli che stanno qui".

Questo il report dell'allenamento di ieri in cui il Napoli ha comunicato dei problemi dei due giocatori: "Primo giorno di lavoro per il Napoli a Dimaro. Gli azzurri hanno svolto una seduta mista, con partitelle e lavoro atletico. Per Alessandro Buongiorno, che di recente è stato sottoposto a intervento chirurgico per groin pain, terapie e lavoro in piscina. Terapie e rieducazione in acqua anche per Billy Gilmour, per una sindrome retto-adduttoria. Questo il report della SSCNapoli dopo la prima seduta pomeridana nel ritiro di Dimaro-Folgarida".