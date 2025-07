Conte e la linea sul mercato: "Implementare rosa per i tanti impegni, le altre già facevano le Coppe"

A differenza dell'anno scorso, Antonio Conte per questa stagione ha già una base solida da cui ripartire. Quant'è importante e qual è la linea sul mercato lo spiega lui stesso: "L'importanza è notevole, nel nostro albergo - le sue parole in conferenza stampa - vedevo la foto dell'anno scorso e fa riflettere il percorso fatto al primo anno nel ritiro. Siamo venuti qui con tanti ragazzi, pochi calciatori che sono rimasti, io chiesi al club di vederli e valutarli e facemmo altre scelte. Se andiamo a vedere chi è rimasto, ne avrò contati 6-7.

Quest'anno torniamo con lo Scudetto sul petto, con tutti i confermati dell'anno scorso ed è un'altra situazione e stanno arrivando calciatori perché a giugno abbiamo sposato una visione che non guarda solo al presente ma anche al futuro e stiamo seguendo questa linea. Oltre ad alzare la qualità della rosa abbiamo necessità di implementare a livello numerico per i tanti impegni, a differenza delle altre che sono state in Europa e hanno fatto le competizioni, noi non dobbiamo prendere sotto gamba questo, noi stiamo creando una situazione con scelte ponderate per una struttura solida che duri nel tempo e non costruita su palafitte".