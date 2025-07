Video Critiche per la Champions? Conte non ci sta: "Ho solo 6 partecipazioni, per le italiane lotta impari…"

Lei viene criticato per il cammino europeo, il Napoli torna in Champions, sarà uno stimolo poter rispondere? E' una delle domande poste ad Antonio Conte in conferenza stampa. Di seguito la risposta dell'allenatore azzurro: "Sarà stimolante tornare in Champions, se poi è rivolta a me, io le faccio una domanda, sa quante volte ho partecipato all'Europa io da quando alleno? Io ho fatto 6 anni in Europa, due con la Juventus, una col Tottenha, una col Chelsea e due con l'Inter, prendendo squadre in ricostruzione, che non facevano le coppe. Mi vengono chiesti i miracoli sempre, ma alcuni fatti non possono essere tralasciati, in Champions non puoi inventarti la vittoria, certo io devo avere pazienza e stare in un club più anni, ma ho lasciato strutture che si sono prese anche soddisfazioni.

Se dovessi trovare una pecca da parte mia è non essere riuscito a stare in un club per tanti anni, avrei avuto tante partecipazioni, non solo 6 che sono davvero poche, poi se mi si chiede la vittoria col Man City che in 10 anni col miglior allenatore ne ha vinta 1, il Psg ha vinto l'anno scorso con quei giocatori, prima di dire certe cose meglio accertarsi, poi io sono il primo ad essere stimolato ma i parametri nostri, di tutte le italiane, è impari la lotta. Io guardo pure il mercato delle altre, si va a botta di 60-70-100mln, noi sappiamo chi siamo, siamo orgogliosi di chi siamo, ma sappiamno anche i nostri limiti, e gli incassi che abbiamo anche a livello di biglietteria, di diritti tv, sono un quarto di queste squadre che hanno possibilità diverse. Sedersi in pole position significa andare in quelle situazioni... noi dobbiamo essere orgogliosi e di dare il meglio dando fastidio come l'anno scorso, in tutte le competizioni. Saremo armati, deve essere chiaro a tutti".