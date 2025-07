Video Conte su KDB ed il centrocampo: "Basta provincialismo! Su 4 fronti parti titolare e quella dopo vai in panchina!"

De Bruyne ci fa riflettere sul modulo, come si inserirà con McTominay, Anguissa e Lobotka? Si cambierà qualcosa? Interrogativi avanzati ad Antonio Conte, che ha parlato oggi in conferenza stampa direttamente dal ritiro di Dimaro-Folgarida. Così ha risposto il tecnico salentino: "Se vai a vedere come giocava col City, lui è un interno di centrocampo, può diventare poi un trequartista, è un calciatore che ha caratteristiche precise, grande qualità, quando gli arriva palla vede cose che tanti altri non vedono.

Abbiamo quattro competizioni, non iniziamo a dire questo è titolare, questo è riserva, altrimenti è provincialismo, questo è fare le 4 competizioni, uno gioca, quella dopo va in panchina ed entra negli ultimi 20'. Siamo costruttivi altrimenti non capiamo lo spessore che vogliamo dare al Napoli".