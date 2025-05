Conte furioso col Parma: "Perdite di tempo esagerate! Non si giocava mai!"

Nella conferenza stampa post-partita, il tecnico del Napoli Antonio Conte nel rispondere alla domanda sull'espulsione s'è scagliato contro l'atteggiamento del Parma nel secondo tempo. Di seguito il passaggio specifico.

Quanto le dispiace saltare l'ultima sfida? "Dispiace perché uno lavora tanto durante l'anno. Mi ha dato molto fastidio l'ostruzione del Parma, l'ho trovata esagerata e poi si stanno anche lamentando del recupero di soli 6 recuperi. Abbiamo giocato pochissimo, una volta un crampo, una volta un colpo in testa, poi entrava il medico, poi usciva, ed è stato permesso un po' troppo. Queste cose in Inghilterra, io ci ho allenato, vengono fischiate sonoramente dal pubblico. Posso capire gli obiettivi diversi, ma a tutto c'è un limite. Questo mi ha dato fastidio e mi ha portato ad essere espulso. Mi dà molto fastidio non esserci nell'ultima partita, ma ho uno staff che sa cosa fare. Spero che in futuro queste perdite di tempo vengano evitate".