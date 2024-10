Como, Moreno: "Il nostro obiettivo è dominare ogni partita"

Alberto Moreno, terzino sinistro del Como, ha parlato sui canali ufficiali del club a pochi giorni dalla sfida contor il Napoli: “Contro l'Hellas Verona abbiamo giocato una partita molto completa, mantenendo il controllo della gara. Abbiamo avuto molto possesso palla e creato numerose occasioni da gol, il che rispecchia l'idea di gioco del mister.

Credo che settimana dopo settimana la squadra stia progredendo sempre più. Si vedono i miglioramenti, non solo a livello individuale, ma anche collettivo. Il nostro obiettivo è dominare ogni partita, creare occasioni, lavorare insieme e difendere come squadra. Mi trovo bene con i miei compagni, si è creata un'atmosfera molto positiva nello spogliatoio. Non sono solo giocatori con grandi qualità, ma anche bravissimi ragazzi e quando lo spogliatoio diventa una famiglia, si percepisce anche in campo”.