Compagnoni boccia Spalletti: “Conte con una rosa nettamente inferiore sfiorò la semifinale!”

Maurizio Compagnoni, giornalista e commentatore Sky, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell'eliminazione dell'Italia da Euro 2024: "La colpa maggiore di Spalletti è aver sopravvalutato i suoi impostando un gioco che non poteva permettersi. Facciamo il paragone con l’Italia del 2016 di Conte che aveva Parolo Giaccherini Pelle’ Eder e tante seconde linee, riuscì ad eliminare la Spagna e perse solo ai rigori con la Germania ai quarti ma era una squadra che pressava e lottava tutta la partita, questa invece è una squadra di fighetti ma che fighetti non sono. Si sentivano belli ma non lo sono".