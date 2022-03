Compagnoni scettico sulla Salernitana: "Nessuna differenza prima e dopo il calciomercato"

Dopo i roboante 5-0 con il quale l'Inter di Simone Inzaghi ha superato la Salernitana nell'anticipo della 28^ giornata di Serie A

Dopo il roboante 5-0 con il quale l'Inter di Simone Inzaghi ha superato la Salernitana nell'anticipo della 28^ giornata di Serie A grazie alla tripletta di Lautaro Martinez e alla doppietta di Edin Dzeko, Maurizio Compagnoni, ospite degli studi di SkySport ha commentato il match di San Siro: "Non è questa la gara dove la Salernitana fare punti. Doveva dimostrare di essere competitiva per la salvezza. Oggi non si sono viste differenze fra la squadra di oggi e quella del match d'andata nonostante i tanti acquisti di gennaio. La squadra forse era un po' troppo sbilanciata".