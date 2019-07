Comune, Sgambati: “Convenzione non a rischio, sarà firmata nel prossimo Consiglio. Era tutto già previsto"

“La delibera da noi prodotta non è vincolante al parere dei revisori. D’altronde, il parere non è nemmeno definitivo". Parla così a Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, Carmine Sgambati, Presidente della Commissione Sport: "Nella sostanza, dice tutto quello che noi avevamo previsto per firmare la revisione. Prima di firmare, viene fatto notare che il soggetto in questione – il Napoli – deve pagare il pregresso, i rifiuti, i vigili urbani. Tutte cose che noi abbiamo già previsto.

Assolutamente la convenzione non sarà rivista, sarà anzi firmata nel prossimo Consiglio Comunale. Tutto quello che è stato scritto sarà oggetto della convenzione. La convenzione prevede una serie di cose, il Collegio dei Revisori avverte che prima di firmare va fatto capire al soggetto sottoscrittore che ci sono delle cose da fare. Noi abbiamo ampiamente già previsto tutto con gli emendamenti da inserire durante il Consiglio Comunale. Abbiamo grandi obiettivi, non ci fermeremo davanti alle carte burocratiche”.