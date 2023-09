Comune, Simeone: "ADL deve capire che non diamo lo stadio a un privato per simpatia..."

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Nino Simeone

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Nino Simeone, Consigliere al Comune di Napoli e Presidente della commissione infrastrutture: “Il comunicato di De Laurentiis sulla questione stadi? Lo stadio Maradona è stato interessato negli ultimi anni da interventi di riqualificazione. Certo che sì deve fare di più. Lo Stato ha dato un piccolo contributo, i fondi pubblici arrivati per ristrutturare lo stadio sono arrivati per le Universiadi e un po’ di soldi li ha messi anche il Comune di Napoli. Quando vengono fatte le osservazioni come quella di Abodi, si deve tener conto degli sport che si praticano negli stadi. Il fine pubblico dello Stadio Maradona è polivalente. Non si fa solo calcio. L’Inter e il Milan pagano 4 milioni all’anno per lo Stadio, mentre il Napoli non arriva ad un milione di euro. Non è altro che un usufruitore come tutte le altre associazioni sportive. Bisogna distinguere gli stadi dove si pratica solo calcio e stadi polivalenti. Ho sentito dire di togliere la pista d’atletica, ma quelli che fanno atletica dove vanno poi? Bisogna pensare a tutti.

Caro presidente noi non siamo negli emirati arabi. Il Comune non può dare lo stadio al privato per simpatia nei confronti della squadra, si può commettere qualche reato e noi non ne vogliamo commettere. Se vuole può presentare un progetto finanziato che dà la misura di quello che si può fare in quella struttura sportiva.

Negli ultimi anni abbiamo migliorato lo stadio e lo abbiamo messo in condizione di poter essere candidato ad ospitare delle partite dell’Europeo.

Il Napoli può prendere lo stadio, ma quantomeno si deve mettere a disposizione una struttura per far sì che i napoletani possano praticare sport”.