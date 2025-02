Comune, Simeone: “Stadio non in vendita. Europei? ADL ci faccia capire!”

Nino Simeone, presidente della Commissione Infrastrutture e trasporti del comune di Napoli, ospite in studio a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: “Insieme con l'avvocato Pisani siamo impegnati sul discorso del divieto di trasferta per i tifosi azzurri. La diffida è stata già consegnata per Lazio-Napoli. Noi tifosi napoletani abbiamo sempre avuto un comportamento corretto, e mi riferisco al 99% dei tifosi. Perchè coloro che si macchiano d'altro non li considero proprio. Per quanto riguarda Como-Napoli penso che avremo riscontri oggettivi, in modo ufficiale, a giorni e si va verso l'apertura del settore ospiti anche ai tifosi residenti in Campania. Il centro sportivo è una competenza esclusiva della SSC Napoli ed è interesse privato su suoli privati, presumibilmente. Per quanto riguarda lo stadio, sgombriamo la mente dagli equivoci: siamo totalmente disponibili ad aprire un ragionamento con il Calcio Napoli per quanto riguarda il "Maradona". Di qualsiasi tipo.

Ma, ad oggi, non c'è alcuna proposta formale o anche solo un documento formale del club che riguarda l'impianto. Anche il ministro Abodi sta aspettando un progetto o una proposta dal presidente De Laurentiis per la ristrutturazione, con la vista sugli Europei 2032. In ogni caso lo stadio non è in vendita, non è, al momento, un bene alienabile. Possibilità di uno stadio a Ponticelli? Ci sarebbero gli spazi, ma non è mai arrivata una richiesta formale da parte del Napoli. Leggo che De Laurentiis avrebbe ritirato la sua offerta per il Maradona, ma quale? L'architetto Zavanella, che gli fa da consigliere, dice d'avere un progetto pronto, ma non è stato mai presentato a nessuno. Il Napoli può avere una gestione del Maradona per almeno 99-100 anni: sarebbe una bella opportunità per il club azzurro. Non siamo il paese organizzatore degli Europei, quindi non abbiamo i fondi di Italia ’90, per intenderci. Il Napoli non è De Laurentiis: il Napoli è Napoli. Non c'è nessuna preclusione, ma devono farci capire cosa vogliano fare”.