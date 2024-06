"Con Conte arriva anche Lukaku, puoi metterci la firma!", Marolda svela il colloquio con un tecnico

Francesco Marolda, firma storica del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Francesco Marolda, firma storica del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli sarà diverso sia in campo che sul mercato. Bisogna dimenticare ciò che è stato e aprire un nuovo capitolo. Sento accostare al Napoli tanti nomi, però credo che sia ancora molto prematuro andare su nomi certi.

Lukaku? E' stato sempre un pallino di Conte. C'è qualche collega di Conte, autorevolissimo, che mi diceva: 'Se Conte viene al Napoli, metti la firma che viene anche Lukaku'. Poi il Napoli può fare anche un colpo diverso, magari un calciatore con qualche anno in meno e con una certa versatilità in campo. So che a Conte piace molto Dovbyk, ad esempio, che ha quattro anni in meno di Lukaku".