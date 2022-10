Condò a Sky: “Napoli molto superiore all’anno scorso: grazie per farmi divertire!”

Il giornalista Paolo Condó è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

Il giornalista Paolo Condó è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Il Napoli ha raggiunto se stesso, anche l’anno scorso aveva 32 punti. L’andamento della Champions però rende enormemente migliore il cammino mentre in Europa League faticava. Spalletti l’anno scorso parlava dei millesimi del condominio anche oggi dice delle pressioni ma credo che il Napoli sia più forte dell’anno scorso e può avere grande vita anche in Champions. Lo ringrazio per il divertimento che mi da’, mi sono divertito tantissimo".