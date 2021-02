Condò a Sky: "Una Chiesa nel deserto, gioco della Juve disastroso"

Il giornalista Paolo Condò ha parlato ai microfoni di Sky Sport della Juventus dopo la sconfitta contro il Porto per 2-1 in Champions League: "Il titolo è una Chiesa nel deserto, che potrebbe diventare una cattedrale. Il gol del numero 22 bianconero tiene apertissima la gara di ritorno, all'ultimo minuto c'era un rigore per la Juve ma il gioco è stato un vero disastro".