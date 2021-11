Condò sulle plusvalenze Juve: "Trucchi contabili, non finirà tutto in una bolla di sapone"

Presente negli studi di Sky Sport, il giornalista Paolo Condò ha parlato della Juventus toccando anche l'argomento del caso plusvalenze: "La Juventus si è aggrappata e ha iniziato a tirarsi su. La Salernitana è poca cosa, questo è vero, ma i bianconeri hanno fatto il primo passo. Per quel che riguarda il caso plusvalenze ci sono alcune operazioni buone, come quella relativa a Pogba, altre sono state dei trucchi contabili. Queste sono mine di profondità nei bilanci delle società. Queste alla fine rischiano di esplodere, tanto che la società bianconera ha fatto aumenti di capitale importantissimi. Non penso che tutto questo si risolva in una bolla di sapone, parliamo di una società quotata in borsa, e non si parla solo di plusvalenze ma anche di altre cose".