Conte a Marotta col sorriso: “Ora i nostri obiettivi non sono comuni, siamo avversari e rivali”

Dopo lo sfogo di Antonio Conte post Inter-Napoli, il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta ha detto che l'allenatore azzurro parla sempre per arrivare a un preciso obiettivo. Oggi in conferenza stampa il tecnico salentino si è soffermato anche su queste parole del suo ex direttore (prima alla Juventus e poi all'Inter):

"Ringrazio il direttore (ride, ndr). Presidente? Per me è stato direttore, sarà direttore, abbiamo avuto modo di lavorare insieme per tanti anni, mi fa piacere che abbia capito che sono uno intelligente, ha detto sono intelligente (ride, ndr), faccio una buona comunicazione, non lo so, sicuramente gli obiettivi miei e suoi stridono, non sono comuni. Non saremo amici e compagni di viaggio, ma avversari e rivali".