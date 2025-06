Conte: "Al Tottenham vidi fare festa per la Champions. Chiamai subito il mio staff"

vedi letture

Antonio Conte si racconta a Federico Buffa Talks su Sky Sport. Nel primo episodio si parla tanto della vittoria dello scudetto al Napoli ma anche della sua ultima stagione in Premier, una delle più difficili della sua carriera: "Al Tottenham è stato un anno difficile. Arrivo a novembre con loro noni in classifica e finiamo in Champions superando l'Arsenal e conoscete la rivalità tra i due club.

Per loro andare in Champions era come vincere la Premier. All'ultima giornata si festeggia l'entrata in Champions nello spogliatoio. Io chiamo il mio staff e gli dico: non ci abituiamo a questi festeggiamenti. Non si festeggiano queste cose. Noi siamo abituati a festeggiare altre cose. Ok, bella impresa, ma al tempo stesso capiamo che tipo di festeggiamento è".