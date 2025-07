Biasin approva ADL: "Giusto accontentare Conte, ma Ndoye non vale 50mln..."

Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, commenta la vicenda che ha riguardato Ndoye e il Napol in queste lunghe settimane di trattative: "Il Napoli ha perso Ndoye, finito in Premier per 40 cucuzze + bonus. Qui siamo alle valutazioni soggettive, secondo il qui presente il ragazzo è forte, molto forte, ma non così tanto da valere 50 milioni di sesterzi. Accontentare il proprio tecnico è una missione che De Laurentiis sta portando avanti molto bene, ma è giusto anche non andare oltre la logica (e se per caso al suo posto arriva Chiesa… il Napoli rischia un altro colpaccio).

Sulla questione Lookman: "L’Inter cerca la chiave per Lookman, ben lo sapete. Ieri è arrivata la seconda offerta ufficiale all’Atalanta: 42 milioni di parte fissa + 3 di bonus. Potenzialmente 5 milioni in più rispetto alla prima. L’Atalanta ha legittimamente detto “ciccia” e mantiene il punto: ne vuole 50. E quindi? E quindi nulla, Marotta ritiene che la cifra sia congrua rispetto a quanto detto dagli agenti che, a loro volta, si fanno forti della presunta promessa bergamasca fatta un anno fa (attaccante libero di andare per una cifra vicina ai 40 milioni). Ma, nel frattempo, le cose son cambiate: è partito Retegui e 40 cucuzze non bastano più. Neanche 45. Tocca attendere che le diplomazie facciano il loro dovere, ma con una certa solerzia. “Non andremo oltre 2 o 3 giorni” ha detto un paio di giorni fa Marotta e intende rispettare le consegne (non si va oltre il fine settimana). E se si rivolta il tavolo? Ausilio cercherà altri profili che non avranno mai l’impatto di quello che è l’unico e solo Piano A (Ademola) ma nemmeno le fattezze di Nico, alternativa sbandierata in questi giorni ma fino a ieri mai presa in considerazione".