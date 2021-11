Conte alla Gazzetta: "All'Inter ho interrotto e minato il ciclo Juve, altrimenti sarebbe ancora lì!"

Antonio Conte ha deciso di ripartire dalla Premier League e dal Tottenham, ma nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, c'è tanto spazio anche per la Serie A e per l'impresa della passata stagione con l'Inter: "Il mio vero capolavoro è stato lo scudetto nerazzurro. In due anni abbiamo rovesciato una monarchia sportiva. Se non ci fossimo stati noi a interrompere il ciclo juventino, la Juventus sarebbe ancora lì davanti. Quando batti qualcuno, ne mini le certezze".