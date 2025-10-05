Conte alla RAI: "Vittoria indubbia! Qualcuno sperava in un passo falso, dovrà attendere ancora"

Antonio Conte, tecnico del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio RAI dopo la gara vinta 2-1 contro il Genoa: "Nel primo tempo un episodio ha un po’ indirizzato la partita e cambiato gli equilibri. Sono situazioni che possono accadere, ma a volte rischiano di penalizzarti pesantemente dal punto di vista sportivo. La reazione mostrata nel secondo tempo è stata quella di una squadra con il giusto spirito, desiderosa di reagire alla negatività e di ribaltare il risultato. Nessuno può mettere in dubbio questa vittoria! Comprendo che qualcuno sperasse in un nostro passo falso, ma dovrà attendere ancora.

De Bruyne? Per quanto riguarda Kevin, Spinazzola e gli infortuni, fa tutto parte del calcio e della stagione. Sarà un’annata impegnativa. L’anno scorso non abbiamo disputato competizioni europee, a differenza di club già consolidati come Inter, Juve e Atalanta, che hanno accumulato esperienza. Noi stiamo costruendo il nostro percorso e sappiamo che sarà complesso. Abbiamo inserito nove giocatori nuovi per dare supporto ai dodici che hanno conquistato lo scudetto, a conferma di quanto quella vittoria sia stata eccezionale. Dobbiamo integrarli gradualmente, talvolta rischiando, altre volte affidandoci a chi offre più certezze. La stagione è lunga e servirà a farci crescere. In queste prime sei partite abbiamo affrontato un’emergenza incredibile, contro lo Sporting mancava l’intera difesa titolare della scorsa stagione, Meret compreso. Nonostante tutto, i segnali che stiamo dando sono quelli di una squadra determinata, che non ha alcuna intenzione di arrendersi".