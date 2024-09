Conte allenta la pressione: “Juve parte da un livello diverso, noi partiamo da -18”

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida dell’Allianz Stadium contro la Juventus, il tecnico del Napoli Antonio Conte ha allentato la pressione sulla sua squadra sottolineando che i bianconeri sono reduci dal terzo posto e sul mercato hanno speso 200 milioni: "Ci auguriamo possa essere una sfida che conti qualcosa, sia per loro che per noi, oggi è presto per dirlo.

Partiamo su due livelli diversi, rispetto all'anno scorso ci sono 18 punti da recuperare, ma sicuramente entrambe avranno voglia di rivalsa. Non penso che una squadra come la Juve possa accontentarsi di arrivare terza ed a distanza siderale dall'Inter, noi non possiamo pensare di finire 20 punti dietro loro, il Milan e 40 dall'Inter. Partiamo da differenti livelli di partenza, ma ci auguriamo al ritorno in casa nostra che si possa parlare con maggiori certezze".