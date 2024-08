Conte ammette: "Ho valutato ed aveva ragione ADL: serve ricostruzione totale!"

"Pure il tifoso stesso, pure l'ambiente, devono capire che è un momento delicato per il Napoli!".

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Verona-Napoli, il tecnico azzurro Antonio Conte si è soffermato sulla ricostruzione della squadra dopo il decimo posto della passata stagione: "Il mantra nostro è di dare il 200%, dobbiamo andare oltre i nostri limiti, tutti, perché è un momento critico per il Napoli, il presidente ha parlato di ricostruzione. Io ho fatto le mie valutazione e gli do perfettamente ragione, c'è bisogno di una ricostruzione totale, dalle fondamenta. Una rosa che comunque mette sul mercato 10-12 giocatori, significa che c'è una ricostruzione in atto e come ogni ricostruzione serve pazienza, umiltà, anche dell'ambiente stesso, capire il momento ma non farci contagiare l'entusiasmo.

Il mantra dovrà essere 'diamo più di quello che possiamo', c'è da fare tanto, quando riparti da una ricostruzione quasi totale tutte le forze, dall'allenatore, ai calciatori al club ai magazzinieri, bisogna dare molto di più degli anni passati. Pure il tifoso stesso, pure l'ambiente, devono capire che è un momento delicato per il Napoli! Le difficoltà devono renderci più forti".