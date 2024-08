Conte avvisa: “Parma terribile, ti invita ad attaccare perché ha razzi in ripartenza"

Antonio Conte, allenatore del Napoli, a due giorni dal match contro il Parma è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato così dei ducali: "I miei sanno già cosa penso, già da ieri ho fatto drizzare le antenne. E' una squadra in salute, 4 punti con Fiorentina e Milan non li fai per fortuna, anche nell'ultima amichevole aveva battuto 4-1 l'Atalanta. Ha in organico giocatori forti, hanno energia, sono giovani, se gli lasci campo ti fanno male, ha fatto male a tutte finora, può farlo anche a noi. Dovremo avere l'intelligenza di attaccare in maniera giusto, loro ci inviteranno anche ad attaccare, a prendere possesso della metà campo e lì sono terribili perché si compattano e ripartono come razzi. Sarà difficile, la stiamo preparando, ogni gara dobbiamo conoscere che tipo di musica suonare, ma sarà difficile, penso più difficile che col Bologna. Ogni gara serviranno tutti, ogni vittoria bisognerà festeggiarla, questo spirito dobbiamo ritrovarlo, non è nulla scontato! Serve un'energia positiva con l'ambiente".

La vittoria col Bologna è la scintilla di cui parlava? Conterà la continuità?

"Fondamentale dare continuità al Bologna, contro un Parma che oggi è una delle più in forma, la sorpresa anche di questo inizio. Abbiamo un doppio compito: dare continuità affrontando una grande difficoltà, perciò stiamo lavorando tanto. Ieri ho già alzato le antenne, se capiamo che partita affrontiamo avremo più possibilità. Non posso risultare il risultato finale, ma posso controllare le situazioni che portano ad affrontarla in maniera giusta".