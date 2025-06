Conte: "Che errore alla prima con la Juve. E andai subito in prima pagina"

Antonio Conte si racconta a Federico Buffa Talks su Sky Sport. Nuove anticipazioni della seconda parte dell'intervista che uscirà domani: "La prima partita che Trapattoni mi fa giocare era contro il Monaco quando non facevamo le coppe e la settimana andavamo in giro per partite internazionali. La partita era 0-0. Mi capita una palla nella nostra metà campo oltre la nostra area. Faccio un passaggio dietro al nostro portiere, Tacconi, ma non vedo che Stefano è basso e quindi un giocatore del Monaco intercetta la palla e segna. Perdiamo 1-0. Io ero distrutto moralmente.

Era la mia prima, volevo spaccare tutto, il mondo. Il giorno dopo la Gazzetta scrisse: sbaglia il Conte. Ero stato sbattuto in prima pagina in maniera negativa. Ero in coma totale. Ancora vivevo in albergo e camminando senza meta per smaltire la rabbia, a un certo punto si ferma una macchina, chi è? Trapattoni. Io non volevo crederci. Mi dice e disse: non è che pensi ancora alla partita di ieri. Mi da uno scappellotto e mi disse: tu qua starai tantissimi anni. Pensa alla prossima".