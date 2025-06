Chiariello: "Lookman mi piace tantissimo, ma costa troppo e c'è la Coppa d'Africa"

Umberto Chiariello su Radio Crc ha parlato dell'interesse del Napoli per Lookman dell'Atalanta. Lo aveva già fatto ieri e oggi ha aggiunto: "A volte parliamo in libertà ma spesso viene messo un faro addosso e arriva di tutto. Su Lookman già stamattina ho chiarito il mio pensiero. Io non lo prenderei a quelle cifre, a 60 milioni, che è quello che leggo dai giornali. Io non ne so niente dell'eventuale trattativa. Non lo comprerei per l'età, ha quasi 28 anni. Ma Lookman è un giocatore che mi piace non tanto, ma tantissimo.

Che ti faccia vincere però è tutto da dimostrare. Sicuramente lui e Ndoye sono stati i migliori esterni sinistri del campionato senza discussione. Ndoye corre di più e copre meglio la fascia, ma Lookman come attaccante puro è dieci volte meglio di Ndoye. Da questo punto di vista pochi sono come lui in Italia. Sarebbe uno da 15 gol nelle gambe. Ma ripeto costa 60 milioni, troppi.

Poi c'è il problema Coppa d'Africa. La Nigeria è una nazionale molto forte e non esce dopo quattro partite. Vorrebbe dire non averlo dal 10 dicembre o forse prima e ti torna dopo il 20 gennaio. Il campionato italiano invece si fermerà solo per pochissimo. E sarai nel cuore della fine del girone d'andata con i giorni Champions che finiscono proprio in quel periodo. Poi torna stanco e con una preparazione diversa. Ma nutro le stesse perplessità anche per Anguissa che però entra nelle rotazioni, non è punta di diamante".