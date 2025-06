Italia, Gattuso su Acerbi: "Nulla contro di lui, ma non l'ho chiamato. Punto sui giovani"

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, il nuovo ct dell'Italia, Rino Gattuso, ha parlato anche del caso Acerbi dopo quanto accaduto con Spalletti alla vigilia della partita contro la Norvegia.

C'è Acerbi tra i 35 giocatori sentiti?

"No, non ho parlato con lui. Acerbi sta dando tanto al calcio, si è parlato tantissimo ma non è una problematica che ha toccato me. Da parte mia le scelte però sono diverse: nulla contro Acerbi ma non l'ho chiamato, anche se c'è rispetto e stima. Ho chiamato giocatori più giovani che in questo momento credo ci possano dare una mano".