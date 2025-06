Zoff avverte Conte: "Al secondo anno è sempre più difficile riconfermarsi"

Dino Zoff, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Penso che sia giusta la scelta Gattuso per la nazionale, è stato in nazionale e conosce lo spirito che ci deve stare, può dare un contributo e non ha niente da perdere perchè ci considerano tutti fuori. Invece io vedo delle possibilità di andarci a questo Mondiale. Abbiamo sbagliato perchè fino ad ora non eravamo abbastanza forti per andare al Mondiale, lo sport non ha mezze misure. Ci sono periodi più o meno buoni, poi c’è la sfortuna, ma se non vai al Mondiali per due edizioni è perchè hai dei limiti. Abbiamo qualche carenza nostra e questa si traduce in queste partite che non riusciamo a superare.

Conte? Ho grande rispetto per lui, è stato un mio giocatore in nazionale e sono contento per ciò che sta facendo. Ha portato lo scudetto a Napoli, giusto che possa continuare anche se al secondo anno è sempre più difficile. De Bruyne? Mi sarebbe piaciuto allenarlo, può dare un gran contributo al Napoli nonostante il centrocampo azzurro sia già molto forte”.