Italia, Buffon su Gattuso: "Non esistono bravi o scarsi, ma solo profili funzionali"

C'era anche Gianluigi Buffon a presentare il nuovo commissario tecnico dell'Italia Gennaro Gattuso: "Ho condiviso con Rino tante esperienze da giocatore e ho giocato contro le sue squadre. Quando lo sfidavo con la Juve avevo sempre difficoltà, dietro le sue squadre c'era razionalità e lavoro. Questo in campo lo percepisci subito e ogni volta che ho sfidato il suo Milan o il suo Napoli ho avuto delle difficoltà. Poi che Rino abbia questo tratto di combattivo, di determinato, nessuno glielo toglierà mai. Ma ha anche sentito l'esigenza di migliorare, di evolversi".

In questa trattativa s'è vista una tua centralità? Hai minacciato dimissioni non fosse stato scelto Gattuso CT?

"Come ogni anno il 30 giugno mi scade il contratto, quindi il problema delle dimissioni non s'è mai posto. La scelta di Rino è stata concertata col Presidente e con tutti gli altri professionisti con cui ci confrontiamo, poi chiaramente non credo a questo livello esistano tanti più bravi o più scarsi, ma allenatori funzionali rispetto a ciò che vivono le squadre. In questa fase storica questo era un momento giusto affinché Rino potesse diventare CT della Nazionale. Sono responsabilità che si prendono, che abbiamo preso, e sarà il tempo a dire se è stata una scelta giusta o meno. E poi per come sono fatto io se la scelta non è stata quella corretta si fa un passo indietro..."