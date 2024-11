Conte coccola Neres: “Per me è importante, è uno che ti può creare situazioni dal nulla”

vedi letture

Antonio Conte, allenatore del Napoli, in conferenza stampa oggi si è soffermato anche su David Neres e l'ha coccolato così: "David sta facendo bene, si impegna, lavora, è una risorsa importante, lo è stata e lo è nel presente. E' un giocatore che cerchiamo anche di creargli delle situazioni per esaltare ancora di più le sue caratteristiche, ma sono contento di ciò che ci sta dando, ha sempre giocato anche se in spezzoni, tranne a San Siro dove c'erano situazioni contingenti e vedevo altro.

Ma è un giocatore che ti può creare situazioni dal nulla ed in più è molto positivo, sono molto contento di lui".