Conte e l’appello ai media: “Basta con Conte vince o perde, meriti e critiche da dividere con club e squadra”

vedi letture

Nel corso della conferenza stampa in vista di Napoli-Atalanta, il tecnico azzurro Antonio Conte ha lanciato un appello ai media: "Premetto, è stato un argomento anche di discussione al nostro all'interno con i capi della comunicazione.

Voglio chiarire che il Napoli vince, il Napoli perde, non c'entra niente mettere Conte vince, Conte perde. Capisco alcune situazioni, ma sono rimasto pure sbalordito ed interdetto dopo Inter-Juve, il titolo non era nè sulla Juve nè sull'Inter ma che io stavo godendo. Capisco, ma il concetto deve essere uno: noi vinciamo, noi perdiamo, anche il discorso di dare specifici meriti ad un giocatore o ad un allenatore per me è tutto sbagliato, mi infastidisce molto e chi mi è vicino lo sa. Spero non ci siano più queste distinzioni, noi siamo un'unica cosa, facciamo bene o male tutti insieme. I meriti, che sono temporanei dopo 10 partite, li dobbiamo dividere così come nella negatività dovremo assorbire tutti le critiche, ma mi auguro di no, ma so benissimo che oggi Politano che è l'emblema del non prendere gol e poi sono convinto che qualcuno dirà Politano sta troppo basso quando prenderemo i gol. Anche all'ambiente nostro, di Napoli, cerchiamo di essere uniti, compatti, dividerci i meriti dal presidente, ma poi meriti di cosa che siamo alla decima giornata? Ma stiamo facendo le cose perbene e servono tutte le componenti per farlo. E' una cosa che da un po' ho qui... mi dà fastidio. Noi, noi e noi!".