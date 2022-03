Conte e le difficoltà al Tottenham: "Qui problemi da almeno 20 anni, non posso cambiare tutto..."

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di lunedì con l'Everton, mister Antonio Conte ha commentato così i problemi del suo Tottenham

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di lunedì con l'Everton, mister Antonio Conte ha commentato così i problemi del suo Tottenham: "La storia del Tottenham è fatta di alti e bassi. Per essere competitivi e vincere qualcosa, o per essere in lotta per vincere qualcosa, serve come prima cosa stabilità. Bisogna evitare questi alti e bassi. Non è facile cambiare questa situazione che dura ormai da anni. È impossibile farlo in poco tempo, questo vale sia per me sia per gli altri allenatori. Non si possono cambiare le cose in un secondo, soprattutto se il problema va avanti da almeno 20 anni", le dichiarazioni del tecnico degli Spurs.