Conte elogia Lukaku: "Ha voluto Napoli a tutti i costi, rifiutando club inglesi ed aspettando..."

vedi letture

Nel corso dell'intervista post-partita a DAZN, il tecnico del Napoli Antonio Conte è stato interrogato su Romelu Lukaku.

Il tuo rapporto con Lukaku? Quando lo alleni tu è un altro giocatore...

"Con Romelu c'è sicuramente grande empatia. Lui è voluto venire a Napoli a tutti i costi, l'ha dimostrato sia a livello contrattuale ad aspettare e rinunciando a squadre inglesi. Voleva venire a Napoli e che lavorassimo di nuovo insieme. Io posso parlare benissimo di Romelu perché è un ragazzo a posto, ma come tutti. Io ho la fortuna di avere un gruppo di ragazzi, sia quelli che sono rimasti che quelli arrivati quest'anno, che sono dei ragazzi eccezionali. In un gruppo quando hai ragazzi pronti a morire sportivamente per la maglia per cui giocano, puoi chiedere di tutto".