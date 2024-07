Video Conte esalta Manna: "Ora è il più stressato e sotto pressione di tutti, è un gran lavoratore"

Non solo lo staff. Nel corso della serata a Dimaro, l'allenatore del Napoli Antonio Conte ha elogiato anche Giovanni Manna, il ds azzurro. Queste le parole: "Voglio citare il ds Manna che ci sta dando una grande mano, un grande lavoratore. In questo periodo è quello più sotto stress e sotto pressione. Lo ringraziamo per sopportarci. Vi prometto che faremo di tutto per rendervi orgogliosi della nostra squadra".