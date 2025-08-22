Conte: "Infortunio Lukaku? Può capitare, zero alibi. Brilleranno gli altri"

Tanti i temi affrontati in conferenza stampa da Antonio Conte, allenatore del Napoli, alla vigilia della prima di campionato in programma domani contro il Sassuolo. Tra questi l'infortunio di Lukaku.

"E' un infortunio importante per un giocatore che aveva un peso specifico, l'ha avuto l'anno scorso nello Scudetto, ma sappiamo benissimo che durante l'anno possono capitare queste situazioni. Qualcosa di importante è accaduto anche l'anno scorso, non solo come infortuni, ma può capitare anche di mercato, qualcosa che sembra che faccia cadere tutto, ma questi ragazzi hanno dimostrato l'anno scorso di far fronte a tutto, quello che dobbiamo fare, non andare dietro a recriminazioni, a trovare alibi, quello che dobbiamo fare è trovare la soluzione. L'abbiamo fatto l'anno scorso ad ogni difficoltà, non abbiamo mai pianto, ma trovato soluzioni, loro lo sanno ed io con i ragazzi non ne ho proprio parlato dell'infortunio. Fa parte del gioco, come il mercato, cerchiamo di lavorare affinché quello che si ha possa splendere più possibile".