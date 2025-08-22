Conte e la novità tattica: "Con Lukaku ko, possibile anche terza opzione senza punta"

vedi letture

Tanti i temi affrontati in conferenza stampa da Antonio Conte, allenatore del Napoli, alla vigilia della prima di campionato in programma domani contro il Sassuolo. Tra questi anche possibili novità tattiche per il futuro.

In ritiro avete lavorato anche sui 4 centrocampisti insieme, continuate a lavorarci pure per domani?

"E' inevitabile, bisogna lavorare per trovare soluzioni, sappiamo benissimo che il 4-3-3 è nelle corde della squadra, abbiamo fatto anche acquisti mirati al 4-3-3, ma abbiamo dimostrato come l'anno scorso anche altre strade da percorrere, un allenatore deve essere bravo a percorrerle, senza snaturare le caratteristiche e cercando di far giocare quelli migliori, ma sempre trovando soluzioni e oggi dopo l'infortunio di Romelu valutiamo anche una terza opzione perché ora abbiamo una sola punta e dobbiamo pensare anche di giocare senza quella punta".