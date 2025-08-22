Beukema a Dazn: "Bello battere l'Inter e aver aiutato il Napoli. Ora voglio lo Scudetto anche io"

Sam Beukema, nuovo difensore del Napoli, ha parlato a Dazn: "La vittoria contro l'Inter è stata bellissima, erano fortissimi. Abbiamo lottato tutta la partita e alla fine abbiamo fatto gol, è stato bello aiutare il Napoli. Vorrei vincere anche il mio primo scudetto ma dobbiammo affrontare questo campionato come l'anno scorso, partita dopo partita. Abbiamo tante belle sfide in questa stagione con quattro competizioni. Vorrei vincere il mio primo scudetto, sarebbe un bell'obiettivo personale".

