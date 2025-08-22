Podcast Infortunio Lukaku, De Paola: "C’è qualcosa di forzato nella preparazione del Napoli"

vedi letture

Nel corso dell’appuntamento odierno con Maracana sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Paolo De Paola. Queste le sue parole:

Quanto può incidere l’infortunio di Lukaku sul Napoli?

“È una rognetta non da poco, dà fastidio perché pochi giorni fa sono stati venduti Simeone e Raspadori. Lucca doveva essere il sostituto ideale per Lukaku ed era stato ripagato dalle cessioni di Simeone e Raspadori. Lukaku ha un peso importante nell’attacco del Napoli e questo non va mai dimenticato. Anche nell’impostazione tattica si va verso un ulteriore cambiamento, ci sarà sicuramente una grande forza a centrocampo visto che non rinuncerà a nessuno dei quattro big, ma c’è qualcosa di forzato nella preparazione del Napoli. L’infortunio di Lukaku è arrivato a fine preparazione e vista la gravità della lesione comporta una pesantezza della preparazione”.

Hojlund sarebbe la soluzione giusta per il Napoli?

“Si, per me è una buonissima soluzione. Potrebbe offrire un’opzione in più per il Napoli, ma credo comunque che il Napoli sia un’ottima squadra già adesso. Ha il doppio portiere, ha aggiunto altri due difensori, sulle fasce ci sono quattro nuovi e a centrocampo ha aggiunto De Bruyne. Conte non è mai contento e lo sappiamo, mi aspetto qualche dichiarazione a sorpresa anche se ribadisco che la formazione del Napoli sia molto completa”.

Qual è stata la protagonista di questo mercato?

“Vedo il Napoli distaccato rispetto all’Inter, che aveva bisogno di due colpi. Se rimane la stessa squadra dello scorso anno è difficile, poi magari rimarremo stupiti da giovani come Pio Esposito o Sucic. Queste sono delle scommesse, Diouf avrà un ruolo importante ma manca qualcosa in difesa. Il Napoli è una vera portaerei, ha inserito almeno quattro giocatori nella formazione titolare e ha fatto più inserimenti rispetto a Milan e Roma. Anche la Roma è cambiata tantissimo, Gasperini non è contento e lo sappiamo, ma sulla Roma bisognerà vedere quanto reggerà la coppia Gasperini-Ranieri. Ho paura che da una parte c’è uno che medica, dall’altra c’è chi distrugge in continuazione. Ranieri fa fatica a contenere l’esuberanza di Gasperini, che fa bene a essere esigente. Già la Roma ha fatto dei passaggi importanti, ha fatto cinque acquisti e deve arrivare ancora qualcuno, ma bene o male il cambio di volto c’è stato. Vedo però il Napoli avanti con distacco rispetto a tutte le altre”.