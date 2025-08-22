Podcast Impallomeni: "Lukako ko? Napoli squadra vera che può farcela anche senza"

Nel corso dell’appuntamento odierno con Maracana sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Stefano Impallomeni.

Come può risolvere la questione Pellegrini la Roma?

“Pellegrini potrebbe essere un’occasione di mercato per molte squadre, ovviamente c’è la questione ingaggio e per questo potrebbe andare al West Ham. In Premier League quelle cifre può prenderle chiunque, magari in Italia si dovrà abbassare l’ingaggio ma può diventare un affare per diverse squadre”.

La Roma si è indebolita?

“Gasperini ha detto che si augura di vedere una Roma più forte, non è arrivato un giocatore che voleva lui. Cosa dovrebbe dire? Ha detto che in tre mesi la Roma oggi ha tre titolari in meno, più di questo cosa può dire? È stato fin troppo chiaro. Quando parla di Dovbyk dice che non ha la sfera di cristallo, su Dybala dice che non ha i 90 minuti. Mi sorprende che ci siano tutti questi problemi con la Roma. L’attacco è il fiore all’occhiello del gioco di Gasperini e l’unico rinforzo è Ferguson”.

Quanto è pesante il ko di Lukaku?

“Il Napoli può tenere botta anche senza Lukaku, ha una forza e un equilibrio tale che può gestire anche questa assenza. Il Napoli è squadra vera, non ricordo grandi picchi di dominio lo scorso anno, eppure ha vinto lo Scudetto e lo ha fatto grazie a questo spirito di squadra. Questa è la vera forza di Antonio Conte”.