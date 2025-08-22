Chi gioca in porta? Conte: "Valuterò ad ogni gara, per domani chi deve sapere sa già…"

Tanti i temi affrontati in conferenza stampa da Antonio Conte, allenatore del Napoli, alla vigilia della prima di campionato in programma domani contro il Sassuolo. Tra questi il rebus portiere in vista del Sassuolo.

"Non c'è nessun dubbio, ma sempre una decisione da prendere perché ho due portieri bravi, non dimentico neanche Nikita Contini che è un ottimo terzo ed all'occorrenza sarebbe pronto pure lui. Ho due portieri bravi, si è creato un bel clima, c'è grande serenità e farò valutazioni di partita in partita in base alle caratteristiche, mi fido di loro e loro sono a disposizione, abbiamo provato ad alzare il livello di competizione, ne avevamo bisogno. Ora c'è da lavorare, stare zitti, parlare poco e fare il meglio. Ha già scelto per domani? Secondo lei ho scelto o no... aspetto l'ultimo secondo? (ride, ndr) Tutti sanno tutto, chi deve sapere sa (ride, ndr)".