Conte, l'amico Brambati svela: “Gli piace un esterno il cui nome non è ancora uscito”

Massimo Brambati, ex calciatore, opinionista di 7Gold e amico di mister Antonio Conte, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre

Massimo Brambati, ex calciatore, opinionista di 7Gold e amico di mister Antonio Conte, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: “Il Napoli sta completando la rosa seguendo i dettami di Conte, che certamente sarà felice di Lukaku e di McTominay. Però so che è in cerca di un esterno destro e so che il mister lo vuole.

So che piace un esterno il cui nome ancora non è uscito, se Manna si fa svelto, e per svelto intendo furbo, può acquistarlo senza un esborso eccessivo. E non si tratta di Dedic, Ebimbe o Correia, a Conte so che piace un altro, che non gioca in serie A. Non è un fenomeno ma un buonissimo calciatore che è funzionale al gioco del mister.

Comunque Conte credo che aspetti che la squadra prenda la fisionomia, che è quella che vuole lui. il mercato ha portato il giocatore che lui voleva, ovvero Lukaku, vediamo come finisce il mercato, e per fortuna resta un solo giorno. Lukaku sposta ancora tanto, ha dimostrato in Italia, soprattutto lavorando con Conte, il suo valore. Perchè il mister sa come prenderlo dentro e fuori dal campo. Io penso che potrebbe tornare quello dell’Inter, anzi con l’esperienza acquisita potrebbe anche dare qualcosa di più, almeno secondo me. Tenendo conto che Romelu si è legato in maniera definitiva al Napoli e non con contratti provvisori.

Napoli-Parma è una gara importante perchè sarebbe importante avere continuità. Col Bologna mi è piaciuto tanto il risultato ma la prestazione va molto migliorata. Col Parma gara importante dal punto di vista psicologico, perchè un’altra vittoria porterebbe a respirare quell’entusiasmo e quella serenità che a Napoli non si vede da un po’. Conte è un trascinatore e so che lui e Stellini sono letteralmente innamorati di Napoli”.