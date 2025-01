Conte, l'amico Padovano: "Tra Garnacho e Chiesa saprà chi scegliere"

“Conte è un mio grande amico e soprattutto uno dei tre migliori allenatori al mondo. Quando le cose vanno male, minimo arriva secondo. Per questo – ha detto l’ex azzurro e dirigente sportivo Michele Padovano a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' -penso da giugno che il Napoli è una seria candidata allo scudetto: mancano 18 partite, e lui vuole provare a vincerle tutte.

Il Napoli non deve preoccuparsi per l’addio di Kvaratskhelia: Neres in queste settimane è stato addirittura superiore nel rendimento rispetto a Kvara e, se è vero che la società investirà sul sostituto, sono certo che non sbaglierà se si lascerà guidare dalle indicazioni del suo allenatore. Tra Garnacho e Chiesa Conte saprà chi scegliere. Il Napoli ha pagato forse anche il mancato adeguamento per il georgiano, che doveva essergli offerto per tempo. In ogni caso il Napoli sta crescendo anche a livello di qualità di gioco. Con l’Atalanta gli azzurri scenderanno in campo per vincere, come faranno per le partite che restano”.