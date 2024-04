Conte, l'ex calciatore: "E' come Gasperini, l'aspetto fisico è tutto. Difesa a 4 una possibilità"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Giovanni Marchese, ex calciatore ed è stato allenato da Conte al Bari

TuttoNapoli.net

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Giovanni Marchese, ex calciatore ed è stato allenato da Conte al Bari: “Per Conte non sarebbe un limite tornare a 4. È un grandissimo allenatore. È duttile ed è sempre stato un vincente. Già dai tempi del Bari si vedeva. Fa correre tanto i propri calciatori facendo sì che siano pronti. Conte è tipo Gasperini, ci tiene alla tenuta fisica dei propri giocatori.

Se il Napoli dovesse prendere Conte farebbe veramente un grande acquisto. Il rapporto che potrebbe avere con De Laurentiis? È un allenatore che vuole carta bianca, quasi sicuramente vorrà mettere bocca sul mercato. Non va in una squadra tanto per andare. Piuttosto preferisce stare fermo perché vuole vincere, è un vincente. Ovunque è andato, ha sempre fatto bene, benissimo. De Laurentiis e Conte sono due caratteri forti. Uno dei due non dico che deve soccombere, ma assecondare l’altro. Se riescono a trovare la giusta soluzione, penso che il Napoli potrebbe essere il top player della stagione prossima".