Cruciani: "Conte? Sospetto ci sia una clausola nel contratto col Napoli"

Giuseppe Cruciani ha un sospetto su Antonio Conte. Queste le parole del giornalista ad Area Fritta, sul canale YouTube di Chiamarsi Bomber: “Perché, nonostante un contratto col Napoli, leggo di Conte alla Juve o da altre parti? Mi viene il sospetto, e non sono dietrologo, non mi appassionano i complotti… Ma ho il sospetto, e sarei felice di essere smentito, che sia stato talmente furbo da far inserire nel contratto una piccola postilla.

Vorrei che il Napoli me la smentisse, ho questo sospetto. Questa postilla, questa clausola: con lo scudetto, la possibilità di liberarsi per andare da un’altra parte. Non è mai stato chiarito questo fatto, se c’è o meno la clausola a zero o comunque a una cifra molto bassa”, le parole di Cruciani riportate da TuttoJuve.com.