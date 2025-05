Caressa sull'Inter: "Inutile prendersi in giro, non puoi pensare al Verona come la Champions"

Fabio Caressa, dagli studi di Sky Sport, ha commentato la stagione dell'Inter facendo riferimento in modo particolare all'ultimo risultato, quello di Barcellona in Champions League: "Il vero obiettivo dell'Inter da inizio stagione è la Champions League. Il campionato non è paragonabile, è vero che sei un professionista e ti dici che tutte le partite sono uguali, ma non è vero.

Non è vero che il derby in semifinale di Coppa Italia è come il Barcellona, non è vero che sei hai vinto il campionato con 20 punti di vantaggio, quest'anno riesci a pensare lo stesso al Verona e al ritorno con il Barcellona. Non funziona così, è inutile prendersi in giro".