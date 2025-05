Marsiglia, De Zerbi: "Ritiro? Me lo ha fatto conoscere ADL a Napoli"

"Ritiro? A Napoli il presidente Aurelio De Laurentiis mi ha fatto conoscere questa realtà". A dirlo è stato l'attuale allenatore del Marsiglia, Roberto De Zerbi, nella sua intervista a L'Equipe. Il ritiro è una strategia adottata anche dall’attuale allenatore in Francia per provare a conquistare con la sua squadra la qualificazione in Champions League. Al momento il Marsiglia è secondo a 58 punti a +2 sul Lille terzo. Obiettivo vicino, dunque, ma non ancora del tutto certo.

