Conte, l’ex preparatore al Siena assicura: “Presto vedremo il vero Lukaku”

L’ex preparatore atletico del Siena di Conte, Giorgio D’Urbano, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Aumentando il numero partite diminuiscono periodi di riposo, si ha a che fare con esseri umani. Se lavori di più esponi l’organismo ad uno stress eccessivo ma se lavori poco i risultati con i tanti impegni non si vedono e rischi lo stesso di farti male. In effetti il risultato potrebbe essere lo stesso.

Lukaku? Quando arriva un atleta che parte da zero si stila una tabella. La tempistica è ben stabilita e corretta, i risultati poi arriveranno. A dicembre vedremo il vero Lukaku che ribadisco è un atleta vero, tutti abbiamo bisogno di tempo per rimettere in forma”.