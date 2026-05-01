"Conte ne capisce più di tutti", Del Genio replica: "I critici musicali non pensano di cantare meglio..."

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Nel corso di Canale 8, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato da un telespettatore sugli errori di Antonio Conte nell'ultimo periodo

Nel corso di Canale 8, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato da un telespettatore sugli errori di Antonio Conte nell'ultimo periodo: "Conte si è reso conto di aver sbagliato, quando ha sbagliato delle cose poi è stato bravo ad intervenire e correggere, a volte nel secondo tempo o con la Cremonese dall'inizio mettendo Alisson, rinunciando ai quattro centrocampisti che non rendevano. Il Conte correttore è stato bravo, anche Conte può sbagliare. Conte ne capisce più di noi? Non c'entra. Conte stesso si è reso conto di aver sbagliato, cambiando prima con le sostituzioni e poi dall'inizio con la Cremonese.

Alisson a Parma non cambiava niente? Non lo sapremo mai. Come lo dimostri... è l'unico che anche lì ha fatto un tiro in porta. Invece di 1 tiro in 90 minuti forse ne facevi 2 (sorride, ndr) e avevi più possibilità. Io ti ho detto che Conte ha corretto alcune cose, quindi pure lui ha capito di aver sbagliato qualcosa. Abbiamo fatto anche tanti complimenti a Conte, non c'è alcun pre-concetto. Conte ne capisce più di tutti? Non è in dubbio questo. Ma nella musica, nel cinema, esistono i critici, improvvisamente avranno scritto e criticato alcune opere di Sinatra o Woody Allen, non significa che il critico pensi di saper cantare meglio o girare film migliori, ma è il suo lavoro e parla di quella singola opera. Come i critici calcistici, mica si pensa che correggendo alcune cose, come da nostro dovere, pensiamo di essere più bravi di Conte. Lo spiego mille volte, ma non passa questo concetto. Le mie critiche sono sempre argomentate, con disamine che vengono confutati al massimo dalle partite. Conte è bravissimo, spero resti e lo elogia tantissimo, ma le critiche talvolta sono argomentate...".